اتحاد القدم يراقب دوري الثانية

الرياض ـ إبراهيم الجريس | Thursday, 09 February 2017 - 00:00 am

أبلغــت لجنة المسابقـات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أطقم الحكام المكلفة بقيادة لقاءات الجولة 17 لبطولــــة دوري الدرجـــــة الثانيـــة، بضرورة الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة لانطلاقة المباريات (الثامنة و15 دقيقة)؛ منعاً لحدوث أي تجاوزات تؤدي إلى إمكانية الاشتباه بالتلاعب في النتائج.

ودخل دوري الدرجة الثانية منعطفًا حاسمًا في الأسابيع الماضية، وينتظر أن تتحدد بعد غدٍ الجمعة ملامح المتأهل إلى دوري الدرجة الأولى من المجموعة الثانية، عندما يحل فريق الكوكب المتصدر برصيد 27 نقطة ضيفاً على الأنصار ثاني الترتيب، برصيد (26 نقطة) في المدينة المنورة.

وتلعب فرق المجموعة الأولى يوم السبت المقبل، وسط منافسة مشتعلة بين فريقي المجزل وجدة، واللذين يتساويان في الرصيد بـ29 نقطة لكل منهما، لكن المجزل يتصدر بفارق المواجهات المباشرة.