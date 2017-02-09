﻿القرار الأول.. العيسى نائباً للرئيس

الرياض ـ حمد الشغرود | Wednesday, 08 February 2017 - 00:00 am

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولينج اجتماعه الأول أمس، عقب التشكيل الجديد للاتحاد برئاسة الأمير عبدالحكيم بن مساعد، وذلك في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، وحضور عبدالملك الشثري المدير التنفيذي للاتحاد وناصر العذل وفهد العيسى وسعيد الشهراني وأحمد العبيد أعضاء مجلس الإدارة.

وكان أول قرار للاتحاد الجديد انتخاب فهد العيسى لمنصب نائب الرئيس بالتصويت حسب اللائحة، وانتخابه كذلك رئيساً للجنة الفنية، فيما تم تعيين محمد العذل رئيساً للجنة الانضباط وسعيد الشهراني رئيساً للجنة المسابقات، كما تم خلال الاجتماع اعتماد البرنامج الزمني للمنتخبات الوطنية.