145 حكماً واعداً في دورة “البشري”

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Wednesday, 08 February 2017 - 00:00 am

تنطلق غدا الخميس الدورة الثالثة للحكام الواعدين في منطقة جازان بمشاركة 145 حكما من جميع مناطق السعودية، وتحمل اسم محمد صالح البشري (يرحمه الله) نائب رئيس لجنة الحكام الرئيسية (سابقا).

وستشـــمل الــدورة محاضرات نظرية وعملية وتدريبات لياقية إلى جانب الكشف الطبـــي لجميع الحكام، وذلك اســتعدادا للمشــــاركة في دوري الشباب والناشئين للموسم الرياضي المقبل.

وأكد محمد سعد بخيت مدير الدورة مشرف الفئات السنية التحكيمية أن مدة الدورة 4 أيام وتعتبر من أكبر الدورات من حيث عدد الحكام وقال :هذا العدد الكبير يبعث الاطمئنان بوجود قاعدة تحكيمية صلبة ومواهب مميزة، من خلال ما لمسناه في الدورتين السابقتين للواعدين.

وقدم بخيت الشكر لعادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ونائبه على دعم الحكام، والدور البارز لعادل البطي أمين الاتحاد السعودي في دعم إقامة هذه الدورة، مشيدا بالجهود التي يبذلها مرعي العواجي رئيس اللجنة.