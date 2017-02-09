المدلج للمسابقات: فكروا بالأجواء الباردة

المجمعة ـ عماش الثبيتي | Wednesday, 08 February 2017 - 03:09 am

تمنى فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي من لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مراعاة انخفاض درجة الحرارة في عدد من المناطق السعودية، قبل تحديد المواعيد الزمنية لإقامة بعض المباريات في المناطق الباردة.

جاء ذلك بعدما رفضت اللجنة أمس الثلاثاء، الطلب المشترك الذي تقدمت به إدارة نادي الفيصلي وإدارة الهلال، وتضمن تقديم موعد اللقاء الذي سيجمع الفريقين غداً الخميس في المجمعة ساعتين، بدلاً من الموعد المحدد مسبقاً في تمام الثامنة و15 دقيقة مساءً.وجاء الطلب بسبب برودة الأجواء التي تشهدها مدينة المجمعة، وهو ما يخشى الناديان تأثيره على الحضور الجماهيري للقاء، الذي يأتي ضمن الجولة 18 من بطولة دوري المحترفين.