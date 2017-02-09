الشباب يرفض محامي العويس

| Wednesday, 08 February 2017 - 00:00 am

الرياض ـ إبراهيم الجريس

جدة ـ هاشم العبدلي



منعت إدارة نادي الشباب محمد العويس حارس فريقها الأول من الاستعانة بمحاميه الخاص، لحضور جلسة التحقيق أمام اللجنة المشكلة لكشف ملابسات قضية توقيعه للنادي الأهلي.

وذكرت لـ"الرياضية" مصادر خاصة، أن الحارس الدولي أبلغ إدارة الشباب برغبته في الحضور إلى الجلسة برفقة محاميه الخاص، إلا أنه تفاجأ برفض طلبه، دون أن تكشف له الإدارة مسببات ذلك.

على ذات الصعيد، كشف الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة المشكلة من نادي الشباب، أن الأعضاء يعكفون حاليًا على جمع كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالقضية، مشيرًا إلى أنهم كلجنة لا يحق لهم الحديث قانونياً عن القضية.

وقال لـ"الرياضية": "في حال انتهاء أعمال اللجنة، سيكون هناك مؤتمر صحفي يتم خلاله إعلان كافة النتائج التي توصلت إليها اللجنة حسب رغبة إدارة نادي الشباب".

في المقابل، وصف علي عباس المحامي والمختص في القانون والنزاعات الرياضية قرار تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الانتقال بغير المفيد.

وقال لـ"الرياضية": "لا يوجد ما يجبر محمد العويس على الحضور نهائياً".

ووقع محمد العويس (25 عاماً) عقد انتقاله للنادي الأهلي فور دخوله فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده الاحترافي مع الشباب؛ الأمر الذي أشعل الصراع بين الناديين، وأجبر إدارة الشباب على إصدار بيان إعلامي شديد اللهجة، أتبعته بتقديم شكوى رسمية ضد اللاعب والنادي الأهلي لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم.