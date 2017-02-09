جروس يحذر الأهلاويين من القادسية

جدة ـ أحمد اللوقان | Wednesday, 08 February 2017 - 00:00 am

حذّر السويسري كريستيان جروس مدرب فريق الأهلي، اللاعبين من مواجهة القادسية في الخبر، والمقررة غداً الخميس، ضمن الجولة 18 لبطولة دوري المحترفين.

وأكد جروس للاعبين قبل بدء حصة التدريب أمس الثلاثاء أهمية المباراة، محدداً لهم مكامن خطورة فريق القادسية، قبل أن يطبق بعض الجوانب التكتيكية التي ينوي تطبيقها في اللقاء.

ويبحث فريق الأهلي غداً عن مواصلة الزحف نحو الصدارة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر.

ولم تتأكد بعد إمكانية مشاركة المدافع معتز هوساوي في لقاء الغد، حيث بلغ الجاهزية التامة من الإصابة التي لحقت به مطلع ديسمبر الماضي.

وشهدت حصة تدريب الأهلي أمس مشاركة كافـــــة اللاعبيـــــــــن، عدا المصري محمد عبدالشافي، الذي تأجل وصولـــه إلى ساعة متأخرة من مساء أمس.