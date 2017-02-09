وليد ينطلق مع النصر اليوم ومناورة تكشف اللاعبين

| Wednesday, 08 February 2017 - 00:00 am

الرياض ـ حواس العايد



فرض الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب فريق النصر مناورة على كامل مساحة الملعب أمس الثلاثاء، واستمرت وقتاً على غير المعتاد؛ رغبة منه في التعرف بشكل أكبر على مستويات العناصر.

وتسلم كارتيرون المهام في فريق النصر قبل أيام، خلفاً للكرواتي زوران ماميتش، الذي تقدم باستقالته من منصبه، مفضلاً الذهاب إلى الإشراف على فريق العين الإماراتي.

ويستعد فريق النصر لملاقاة الوحدة في الرياض، بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة 18 لبطولة دوري المحترفين.

على صعيد نصراوي آخر، يدشن وليد عبدالله الحارس الدولي مشواره مع الفريق اليوم الأربعاء، بعد توصله إلى اتفاق نهائي على فك الارتباط بناديه السابق الشباب، والانتقال إلى تمثيل النصر الذي وقع له قبل أيام عقداً يمتد ثلاث سنوات.