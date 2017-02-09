ويب للحكام: الأجانب أبعدوني عن الدائرة

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Wednesday, 08 February 2017 - 00:00 am

كشف الإنجليزي هاورد ويب مدير دائرة التحكيم بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لحكام بطولة دوري المحترفين، عن عدم رضاه على زيادة استعانة الأندية بأطقم التحكيم الأجنبية، والصادر من مجلس إدارة اتحاد القدم مطلع يناير الماضي.

وأشار ويب خلال ورشة عمل الحكام التي جرت أمس الثلاثاء في العاصمة الرياض، إلى أن ذلك كان سبباً رئيسياً في استقالته من المنصب الذي عرفه في يوليو عام 2015.

وكان هاورد ويب تقدم باستقالته قبل أيام، حينها أعلن اتحاد القدم في بيان إعلامي قبولها، وقدم ممثلاً بعادل عزت رئيس الاتحاد شكره وتقديره لهاورد ويب على ما قدمه من جهود طيلة فترة عمله بالاتحاد كمدير لدائرة التحكيم.

ولفت ويب إلى أن العرض الذي تلقاه من اتحاد كرة قدم الولايات المتحدة الأمريكية أقل مما يتسلمه في عقده المبرم مع اتحاد القدم السعودي.