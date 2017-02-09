الساحر الروماني يطير بالتعاون

الرياض ـ إبراهيم الجريس | Wednesday, 08 February 2017 - 00:00 am

سجل الروماني سان مارتن الملقب بالساحر، اسمه في قوائم التاريخ الكروي بين الغريمين الرائد والتعاون، عندما نجح في هز شباك خالد شراحيلي، ورفض أن تمتد مباراة الفريقين إلى الأشواط الإضافية، عقب أن ظلت الشباك عذراء طوال 87 دقيقة، في مباراة شهدت غياباً لأسماء بارزة، فضَّل المدربان الروماني جالكا والتونسي ناصف البياوي حبسها على مقاعد البدلاء.. فلم يشركا الثنائي السوري جهاد الحسين والغيني إسماعيل بانجورا منذ البداية، في تكتيك لم يفهم مغزاه قبل أن يقررا الاستعانة بهما في الشوط الثاني.

فاز التعاون وينتظر الفائز من مباراة الفتح والاتفاق في دور الثمانية من كأس الملك.