نادي الافيس الإسباني يقرر تمديد تعاقده مع باتشيكو حارس ريال مدريد السابق حتى 2020

مدريد - د ب أ | Thursday, 09 February 2017 - 14:17 pm

أعلن نادي الافيس الإسباني أنه سيجدد تعاقده مع الحارس فيرناندو باتشيكو حتى عام 2020، باعتباره من أفضل الحراس الواعدين في مسابقة الدوري الإسباني "اليجا".





ورغم ذلك، قد يعود باتشيكو لصفوف ريال مدريد، النادي، الذي بدأ فيه مسيرته مع كرة القدم، حيث يحتفظ النادي الملكي بشرط في تعاقد اللاعب مع ألافيس، يمكنه من إعادته مقابل أربعة ملايين يورو.





ويتعين على النادي الملكي اتخاذ قرار في هذا الشأن قبل الصيف المقبل، موعد إنقضاء مدة الشرط المذكور.





وانضم باتشيكو لصفوف الافيس في 2015، عندما أدرج ريال مدريد بندا في تعاقده مع ناديه الجديد، يقضي بأحقية الأخير في إعادة اللاعب لصفوفه، بعد نهاية الموسم الثاني له مع ألافيس.