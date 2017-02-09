بايرن يطمح لأداء أفضل في دوري ألمانيا قبل مواجهة أرسنال

برلين - رويترز | Thursday, 09 February 2017 - 15:00 pm

لم يحقق بايرن ميونيخ صاحب الصدارة أداء لافتا خلال الموسم الحالي لكن المدرب كارلو انشيلوتي على ثقة بأن فريقه سيقدم الأفضل بداية من المواجهة المحلية مع انجولشتاد يوم السبت المقبل.





وتحت قيادة المدرب الايطالي أظهر الفريق البافاري حامل اللقب كفاءة هائلة لكنه لم يقدم الأداء السريع ولم يحرز عددا كبيرا من الأهداف كما فعل خلال المواسم السابقة تحت قيادة مدربه السابق الاسباني بيب جوارديولا.





وجاء الفوز بشق الأنفس بهدف وحيد على فولفسبورج في دور 16 بكأس ألمانيا يوم الثلاثاء الماضي دليلا على الأداء الحالي للنادي الذي يستطيع السيطرة على المباريات والاستحواذ على الكرة لكن ذلك لا يعني بالضرورة الوصول للشباك وتحقيق النتائج الكبيرة.





وفاز بايرن بثلاث من أربع مباريات خاضها في جميع المنافسات في 2017 حتى الآن بهدف واحد بينما تعادل على أرضه 1-1 مع شالكه.





وقال انشيلوتي: "لا يمكن اتهام الفريق بعدم الانخراط كليا في المباريات.. لكن من الواضح أن الفريق تنقضه بعض الثقة في الوقت الحالي، ليس من السهل دائما الوصول لذلك، فهم اللاعبون أنه يتعين عليهم التماسك على ارض الملعب".





وأضاف انشيلوتي: "وأعتقد أننا سنتحسن في المباريات المقبلة".





وبعد مواجهة انجولشتاد سيلتقي بايرن مع أرسنال الانجليزي في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل قبل السفر لمواجهة هيرتا برلين الطموح الذي يقاتل للحصول على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.





وحذر القائد فيليب لام الذي أعلن هذا الأسبوع أنه سيعتزل كرة القدم في نهاية الموسم فريقه وحثه على تقديم أداء أفضل وإلا فقد فرصته في التتويج بالألقاب هذا الموسم.





وقال لام: "على الفريق أن يدرك أنه إذا قدمنا نفس الأداء الذي نقدمه خلال الأسابيع المقبلة فإننا سنواجه خطر الخروج من كل بطولة سريعا".





وبسبب مستوى أداء بطل ألمانيا حصل انجولشتاد الذي يسعى للابتعاد عن شبح الهبوط على بعض الأمل في الفوز.





وقال الفريدو موراليس لاعب انجولشتاد عن المواجهة المقبلة: "إذا نظرت إلى أداء بايرن خلال المباريات القليلة الماضية فإنك تدرك أننا لا نخاف منهم.. دائما كنا قريبين من الفوز عليهم".





وينفرد بايرن الذي يسعى لتعزيز رقمه القياسي بالفوز باللقب المحلي للمرة الخامسة على التوالي بصدارة الترتيب متفوقا بفارق أربع نقاط عن اقرب ملاحقيه رازن بال شبورت لايبزيج ويرجع هذا جزئيا إلى تراجع أداء الملاحق المباشر.





وقال خابي مارتينيز مدافع بايرن: "ربما لم نصل بعد لقمة أدائنا لكن الأمر المؤكد هو أن هذا الفريق يملك الكثير من القدرات والإمكانيات.. في كل المباريات التي واجهنا فيها صعوبات أثبت الفريق وجوده عندما كان في حاجة ماسة لذلك".





وإذا أراد الاستمرار في ملاحقة بايرن فإنه سيتعين على لايبزيج الذي خسر في ثلاث من أخر ست مباريات خاضها في الدوري الفوز على هامبورج المفعم بالثقة بعد فوزين متتاليين في الدوري وكأس ألمانيا.