ارتفاع إيرادات مانشستر يونايتد في الربع الثاني

مانشستر - رويترز | Thursday, 09 February 2017 - 16:21 pm

قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس إنه يقترب من تحقيق أهدافه المالية خلال العام المالي الحالي مع تحقيق زيادة في الإيرادات بلغت 18 في المئة خلال الربع الثاني رغم عدم مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا التي تدر الكثير من الأموال.





ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز السادس بين فرق دوري إنجلترا الممتاز العشرين.





وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الثاني الماضي زادت أرباح النادي قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك واستهلاك الدين إلى 69 مليون جنيه إسترليني (86.6 مليون دولار) بعد أن كانت 56.1 مليون جنيه إسترليني قبل عام بينما ارتفعت الإيرادات بواقع 18 في المئة لتصل إلى 157.9 مليون جنيه إسترليني.





وأكد النادي أن هدفه هو تحقيق إيرادات بقيمة تتراوح ما بين 530 و540 مليون جنيه إسترليني خلال العام المالي الذي ينتهي في يونيو.