تصنيف الفيفا: مصر 23 عالميا والأولى أفريقيا

باريس - أ ف ب | Thursday, 09 February 2017 - 16:16 pm

تقدمت مصر 12 مركزا الى المركز 23 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر الخميس، لتصبح ببلوغها نهائي كأس الأمم الأفريقية الأسبوع الماضي، المنتخب الأفضل أفريقيا.





وتقدمت الكاميرون التي فازت باللقب الأفريقي على حساب مصر في النهائي الاحد 2-1، 29 مركزا ليصبح تصنيفها 33 عالميا، بينما تقدمت مصر من المركز 35 الى 23، لتصبح الاعلى تصنيفا بين المنتخبات الأفريقية والعربية على السواء.





وكانت المنتخبات المشاركة في البطولة الأفريقية، الاكثر افادة من التصنيف، اذ تقدمت بوركينا فاسو التي خسرت في نصف النهائي امام مصر، الى المركز 38 (تقدمت 15 مركزا)، وغانا التي خسرت نصف النهائي الثاني امام الكاميرون الى 45 (تقدمت تسعة مراكز).





اما المغرب الذي خرج من ربع النهائي امام مصر، فتقدم تسعة مراكز الى 48، بينما حافظت تونس على موقعها في المركز 35، وتراجعت الجزائر التي اقصيت من الدور الاول الى المركز 50.





وعلى صعيد العشرة الاوائل، حصل تعديل طفيف بتقدم فرنسا خطوة الى المركز السادس، على حساب كولومبيا، بينما بقيت الصدارة لصالح الارجنتين، تليها البرازيل وألمانيا.