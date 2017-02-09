سامي الجابر: تواجدي في الشباب سبب أزمة للكثيرين

الرياض - الرياضية | Thursday, 09 February 2017 - 18:22 pm

أكد سامي الجابر مدرب نادي الشباب أن ما يدور في الإعلام عن فريقه بالوقت الحالي، لم يكن موجود في السابق، وهناك "شبيحة" يسعون لإحباط اللاعبين بشكل كبير.



وقال المدرب السعودي خلال المؤتمر الصحفي الخاص لمباراة الشباب والخليج :" إن تضخيم الأمور في نادي الشباب بشكل مأساوي أثرت في نفسيات اللاعبين، ومعظم الأندية لديها أزمة مالية، وبعضها أزمتها أكبر من الشباب.



وتطرق الجابر إلى مشاكل النادي العاصمي حيث قال: "هناك مشاكل في الشباب من العام الماضي، ولكن لم تظهر مثل هذا العام، وربما وجودي كمدرب للنادي تسبب بأزمة كبيرة للكثيرين".



وعن انتقال الحارس الشبابي وليد عبدالله إلى النصر، قال الجابر: "وداع وليد عبد الله مؤلم ومؤثر جداً، لكن هذا أمر يحدث في كل الأندية في العالم".



وعن مواجهة الخليج يوم غدٍ الجمعة قال: "نحن في الشباب تعاهدنا أن نلعب من أجل تاريخ واسم نادينا، وغداً سنقدم أنفسنا بشكل جيد".