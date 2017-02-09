زوران يخسر مباراته الأولى مع العين

أبو ظبي - (د ب أ) | Thursday, 09 February 2017 - 18:52 pm

تلقت آمال نادي العين في المنافسة على لقب بطولة الدوري الإماراتي لكرة القدم ضربة موجعة، عقب تلقيه خسارة مفاجئة 1/2 أمام ضيفه دبا الفجيرة في المرحلة الـ18 للمسابقة اليوم الخميس.



وتجمد رصيد العين، الذي تكبد خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم، عند 37 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، بفارق سبع نقاط خلف الجزيرة (المتصدر)، الذي باتت الفرصة مواتية أمامه لتوسيع الفارق إلى عشر نقاط، في حال فوزه على مضيفه بني ياس متذيل الترتيب غداً الجمعة في المرحلة ذاتها.



في المقابل، ارتفع رصيد دبا الفجيرة إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر (الثالث من القاع) مؤقتاً، علما بأن هذا هو الفوز الثالث للفريق في البطولة هذا الموسم.



وبادر العين بالتسجيل عن طريق كايو فيرنانديز في الدقيقة 52، قبل أن يدرك دبا الفجيرة التعادل سريعاً بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما سجل خالد عبدالرحمن لاعب العين هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56.

وبينما العين يحاول العودة للتقدم في النتيجة، أضاف برونو موراييس الهدف الثاني لدبا الفجيرة في الدقيقة 76.