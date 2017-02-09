القادسية يواصل صدارته.. والهلال يصعد للوصافة في كأس فيصل

الرياض - الرياضية | Thursday, 09 February 2017 - 20:01 pm

واصل الفريق الأولمبي بنادي القادسية لكرة القدم صدارته لترتيب فرق كأس دوري الأمير فيصل بن فهد تحت 21 عام، عقب تغلبه على ضيفه هجر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب نادي القادسية مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من البطولة، وبهذا الفوز واصل القادسية تصدره الترتيب بـ 29 نقطة، فيما بقي هجر على نقاطه الـ 6 السابقة في المركز الأخير.



وفي الرياض تغلب الهلال على ضيفه فريق الوحدة بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك في اللقاء الذي أقيم على الملعب الرئيس بنادي الهلال، وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال لـ26 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن القادسية صاحب المركز الأول، إذ يملك الهلال مواجهتين مؤجلتين أمام فريقي الفيصلي والأهلي، فيما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة في المركز قبل الأخير.



وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، حسم التعادل السلبي مواجهة فريقي النصر والتعاون، ليفقد النصر المركز الثاني، ويتراجع للثالث برصيد 25 نقطة، فيما رفع التعاون رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني عشر.



وعلى ملعب نادي الشباب بالرياض تغلب الشباب على ضيفه الجيل بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ليرفع الفريق الشبابي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، ويتراجع الجيل إلى المركز الثامن برصيد 18 نقطة.



وفي جدة على ملعب النادي الأهلي، كسب صاحب الأرض ضيفه الخليج بهدفين دون رد، ليتقدم إلى المركز الرابع برصيد 24 نقطة ، فيما بقي الخليج على رصيده السابق 12 نقطة بالمركز الـ 11.



كما كسب الاتحاد ضيفه أحد بثلاثة أهداف دون رد، في المواجهة التي احتضنها ملعب نادي الاتحاد، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 20 نقطة بالمركز السادس، فيما ظل أحد في مركز السابق العاشر برصيد 16 نقطة.



وفي الغاط على ملعب نادي الحمادة، تمكن الفيصلي من كسب ضيفه الفتح بهدفين دون مقابل، وبهذه النتيجة تقدم الفيصلي إلى المركز التاسع بـ 17 نقطة ، وتحمد رصيد الفتح عند 19 نقطة بالمركز السابع.