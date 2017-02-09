كارتيرون: طموحي "العالمية" مع النصر

الرياض - الرياضية | Thursday, 09 February 2017 - 19:53 pm

أبدى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون سعادته بتدريب فريق النصر، حيث قال: "النصر فريق كبير، وأنا لدي طموح في قيادته ليس في منافسات هذا الموسم بل أتمنى أن أستمر مع الفريق حتى يعود بطلاً للقارة الآسيوية، وهو قادر على تحقيق ذلك في أقرب مشاركة آسيوية له، وهذا بفضل ما يملكه من عناصر مميزة تضم الخبرة والحيوية والمهارة والإبداع الكروي، وبالطبع لن نحقق ما نريده من نتائج الا بالعمل ثم العمل".



وأضاف: "النصر يعتبر من أكبر الأندية الخليجية، وأنا أعرفه منذ فترة ولي الفخر في تدريبه".



وعن المرحلة المقبلة قال: "أمامنا مرحلة مهمة في منافسات هذا الموسم، وهذا يتطلب منا الحفاظ على توازن وتركيز الفريق لنحقق ما نريد في كل مباراة".



وشدد باتريس على أنه سيهتم بجميع عناصر الفريق ويجعلهم جميعاً في جاهزية تامة مؤكداً أنه شاهد من خلال (DVD) عدة مباريات للفريق في هذا الموسم مما جعل لديه تصور جيد عن اللاعبين.



وعن مباراة النصر والوحدة قال: "نحن نحترم أي خصم نلاعبه ونثق بقدراتنا وإمكانياتنا لحسم المباراة، وقد شاهدت للوحدة عدة مباريات وتعرفت عليهم بصورة كاملة، الوحدة فريق جيد يعتمد في الكثير من نتائجه على الكرات الثابتة، ولن نسمح لهم بمفاجئتنا، هدفنا تحقيق النقاط الثلاث لنواصل الخطى في المنافسة على اللقب".