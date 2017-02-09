فهد المرداسي ينضم لمعسكر حكام كأس العالم في إيطاليا

الرياض - الرياضية | Thursday, 09 February 2017 - 21:35 pm

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم السعودي فهد المرداسي ( 31 عام) ضمن قائمة تضم 53 حكماً على مستوى جميع دول العالم لحضور معسكر إعدادي لحكام كأس العالم 2018 والتي ستقام في روسيا.



وتضم القائمة نخبه من حكام العالم المميزين من جميع قارات العالم بعد ان وقع الاختيار عليهم من رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي الايطالي بيرويجي كولينا، وسيخضع الحكام المشاركين لأختبارات لياقية وطيبة وفي قانون كرة القدم بعد أن يتم إختيارهم لبطولات الفيفا المقبلة، علماً أن هذا المعسكر سيقام في مدينة فلورنسا في إيطاليا خلال الفترة من 3 - 7 إبريل المقبل.