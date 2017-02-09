الجمل التكتيكية تجهز الخليج للشباب

الرياض - الرياضية | Thursday, 09 February 2017 - 20:26 pm

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج تحضيراته صباح اليوم الخميس على ملعبه بسيهات، لمواجهة مضيفه فريق الشباب مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 18 لدوري جميل السعودي للمحترفين.



واشتمل التمرين الذي قاده التونسي جلال قادري المدير الفني للفريق على تدريب بالكرة اليد والقدم وإنهاء الهجمة ثم طبق اللاعبون عدد من الجمل التكتيكية واختتم بالكرات الثابتة.



وبعد نهاية التدريب توجه الفريق إلى مطار الملك فهد بالدمام مغادراً إلى مطار الملك خالد بالرياض، وذلك لإقامة المعسكر التحضيري بأحد فنادق الرياض حتى موعد مباراة مضيفه الشباب على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز عند الساعة 8,20 مساء.