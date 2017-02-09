الهلال يحلق في صدارة دوري جميل بثنائية في الفيصلي

الرياض - الرياضية | Thursday, 09 February 2017 - 22:00 pm

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم صدارة دوري جميل للمحترفين، بعد أن تغلب على نظيره الفيصلي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة، ضمن مواجهات الجولة الـ18 من الدوري المحلي.



وسجل هدفي الهلال في اللقاء سلمان الفرج عند الدقيقة "51"، وعزز المهاجم السوري عمر خربين الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة "78" من عمر الشوط الثاني.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 44 بالمركز الأول، فيما تراجع الفيصلي إلى المركز 11 برصيد 17 نقطة.