القادسية يواصل إسقاط الكبار.. ويقسو على الأهلي برباعية

الرياض - الرياضية | Thursday, 09 February 2017 - 22:12 pm

اكتسح الفريق الأول بنادي القادسية نظيره الأهلي برباعية مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر، ضمن مباريات الجولة الـ18 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وتقدم القادسية عن طريق لاعبه عبدالمحسن فلاته عند الدقيقة 40، ليعزز اللاعب نفسه النتيجة لفريقه عند الدقيقة 45+3، ليعلن بعدها حكم المباراة نهاية الشوط الأول بتقدم القادسية بنتيجة2/0.



وفي الشوط الثاني استطاع اللاعب البرازيلي بيسمارك فيريرا تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 53، وعند الدقيقة 76 سدد اللاعب نايف هزازي كرة قوية ليعلن الهدف الرابع للقادسية، وقبل نهاية المبارة بدقائق سجل اللاعب عمر السومة هدف الأهلي الوحيد عند الدقيقة 89، ليعلن حكم اللقاء نهاية المباراة بفوز القادسية بنتيجة 4/1.



وبهذا الانتصار ارتفع رصيد القادسية للنقطة الـ20، في المركز الـ8، فيما تجمد رصيد النادي الأهلي عند النقطة الـ40 في المركز الثاني.