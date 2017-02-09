قبل مواجهة الباطن.. رئيس الرائد يحفز اللاعبين براتب شهر

بريدة - الرياضية | Thursday, 09 February 2017 - 21:46 pm

أودع عبدالعزيز التويجري رئيس نادي الرائد اليوم الخميس راتب شهر ديسمبر للاعبي الفريق الأول لكرة القدم المحليين والأجانب في حساباتهم البنكية، وتأتي هذه الخطوة من قبل إدارة النادي في سبيل تجهيز الفريق وتهيئة الأجواء المناسبة للاعبينم، وتسيير الأمور المالية للنادي بما يخدم مسيرته الحالية والقادمة.



على الصعيد الميداني، واصل الفريق الأول لكرة القدم تحضيراته لمواجهة فريق الباطن يوم الأحد القادم ضمن منافسات الجولة الـ18، من منافسات دوري جميل للمحترفين ، تحت قيادة التونسي ناصيف البياوي حيث تركزت التدريبات على الجوانب الفنية، وأجرى البياوي تمارين منفردة لكل خطوط الفريق، سعى من خلالها البياوي إلى إجادة لاعبيه للمهام الفنية الموكلة لهم، وخصص البياوي تدريبات لخط الدفاع للتعامل مع الكرات العرضية والساقطة، بينما كانت الحصة التدريبية لخط الوسط هو كيفية بناء الهجمة والتمريرات، فيما كانت تمارين خط الهجوم هو إنهاء الهجمة بالشكل الصحيح.