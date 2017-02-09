النصر يبحث عن نقاط الوحدة.. والشباب يسعى للعودة للانتصارات أمام الخليج

الرياض - الرياضية | Thursday, 09 February 2017 - 23:28 pm

تستكمل يوم غدٍ الجمعة مبارايات الجولة الـ18 من دوري جميل السعودي للمحترفين بلقائين، يجمع الأول فريق الشباب مع نظيره الخليج، في لقاء يقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، عند الساعة 6:25م، ويسعى الفريقان لتعويض الخسارتين التي لحقت بهما في الجولة الماضية.



ويحل فريق الشباب في المركز الخامس في ترتيب الدوري بـ25 نقطة، فيما يقبع فريق الخليج في المركز الـ13 بـ13 نقطة.



وفي المواجهة الثانية، يلتقي النصر العائد من انتصاره في مباراته الماضية أمام الخليج، بفريق الوحدة العائد من هزيمة أمام فريق الاتحاد، في لقاء يقام على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، عند الساعة 8:15م.





ويحتل فريق النصر المركز الثالث بـ35 نقطة، فيما يحل الوحدة في قعر سلم الترتيب برصيد 13 نقطة.