﻿إجراءات جديدة للإسراع في تسليم المنشآت الرياضية

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Friday, 10 February 2017 - 00:00 am

قلصت الهيئة العامة للرياضة، برئاسة الأمير عبدالله بن مساعد بن عبد العزيز، إجــراءات ترسية المشاريع والصيانة للمنشآت الرياضيـــــة للأندية التي ستفتتح خلال الفترة القريبة المقبلة إلى 4 أقسام وهي (المشاريع والمالية وفحص العروض والترسية)، بهدف سرعة إنهاء تسليم الأنديـــة لمنشآتها، وتنتظر 3 أندية التدشين الرسمي للمنشآت وهي أندية أحد والتعاون وضمك.

وكانت مراحل ترسية المشاريع في السابق تمر بعدة أقسام منها، لجنة فحص العروض والصيانة، ثم مكاتب الهيئة العامة للرياضة والاستشـــارة الهنديــة وغيرهـــا من الأقسام، الأمر الذي يتسبب في تأخر إجراءات المشاريع والانتهاء منها.

ومن المنتظر أن يفتتح الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة مطلع أبريل المقبل منشأة نادي أحد في المدينة المنورة، بعد أن تكفل رئيس الهيئة بمصاريــف الصيانــة والتشغيـــل للمنشــأة الجديـــدة، لترسية المشروع على إحدى الشركات المتخصصة.