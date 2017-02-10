سحب لقب رالي المغرب من بن سعيدان

الرياض ـ الرياضية | Friday, 10 February 2017 - 00:00 am

قرر الاتحاد الدولي للسيارات شطب نتيجة السائق السعودي ياسر بن سعيدان، التي حققها في رالي المغرب الذي أقيم ضمن الجولة الثامنة وقبل الأخيرة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية (فيا كروس كانتري)، والذي أقيم خلال الفترة من 1 ـ 7 أكتوبر الماضي، وذلك على خلفية الاعتراض المقدم ضده من السائق القطري عادل حسين.

وقرر الاتحاد الدولي (FIA) شطب نتيجة ابن سعيدان بعد تحقيقه المركز الأول عن فئة "تي2" بعد احتجاج السائق القطري وطلبه إعادة فحص بعض أجزاء السيارة.

واستفاد القطري عادل حسين بعد قبول احتجاج الاتحاد الدولي بحسمه لقب بطولة العالم لفئة "تي2" بعد تحقيقه لـ"156"نقطة من أصل تسع جولات شارك في سبع منها، فيما كشف الموقع الرسمي للبطولة عن جدول ترتيب السائقين بعد تثبيت الشطب.

ولم تكن هذه العقوبة الأولى للسائق السعودي في مسيرته برياضة السيارات، حيث أصدر الاتحاد السعودي قراراً عام 2014م بإيقاف السعيدان لمدة عام عن المشاركات المحلية والدولية وذلك على خلفية مشاركاته في رالي جدة وما صادفها من اعتراضات متكررة حيال النتائج النهائية للرالي، وذلك حسب البيان الصادر من الاتحاد قبل إلغاء القرار.