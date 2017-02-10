الأهلي يواجه التضامن وقمة تجمع الهداية والترجي

الدمام ـ الرياضية | Friday, 10 February 2017 - 00:00 am

تتواصل اليوم منافسات الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة لفئة الناشئين، بإقامة 6 مباريات ضمن الجولة السابعة.

ويتصدر الأهلي المجموعة الأولى بدون خسارة برصيد 18 نقطة، يليه الهلال والجواء بـ 12 نقطة لكل منهما، في حين يتصدر المجموعة الثانية الهداية بـ 15 نقطة، يليه الترجي والخليج بـ 12 نقطة لكل منهما.

وسيلتقي اليوم ضمن المجموعة الأولى، النهضة والجواء على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام، ويتواجه التضامن والأهلي على صالة نادي التضامن برفحاء، ويستضيف الصفا نظيره الهلال بصفوى.