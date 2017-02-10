إطلاق ماراثون للتوعية بالسرطان في تبوك

تبوك ـ واس | Friday, 10 February 2017 - 00:00 am

ضمن فعاليات الحملة الخليجيــــة للتوعيــــة بالسرطان، التي يستضيفها مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، نُظم أمس سباق الماراثون بمشاركة قيادة المنطقة الشمالية الغربية، والشؤون الرياضية، وإدارة مدينة الملك عبدالعزيز للتشغيل والصيانـــة، ومجموعــة الشرطة العسكرية الخاصة الثالثة، ونادي ركوب الخيل.

كما شارك في السباق قادة وأفراد الوحدات العسكرية، وطلاب مدارس الأبناء بنين في جميع المراحل، ومنسوبو المستشفى.

وأوضح العميد الطبيب عطية بن محمد الزهراني، مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، أن الفعالية تأتي ضمن المعرض المصاحب للحملة، الذي انطلق الأحد الماضي واختتمت فعالياته أمس الخميس، للتوعية بأهمية الفحص المبكر لزوار المعرض.