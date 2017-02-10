التسريبات تجبر الهلال على إعلان صفقة عوض

| Friday, 10 February 2017 - 00:00 am

الرياض ـ إبراهيم الجريس



أدى انتشار صورة توقيع نادي الهلال مع عوض خميس لاعب فريق النصر، إلى إعلان الإدارة عن الصفقة رسمياً أمس الخميس، عبر مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي، بينما كانت تنوي تأجيل الكشف عن ذلك إلى يوم غدٍ السبت.

وذكرت لـ"الرياضية" مصادر خاصة، أن عوض خميس لاعب فريق النصر اشترط تأجيل إعلان انتقاله إلى الهلال حتى الفراغ من المشاركة مع فريقه النصر، في المباراة النهائية لمسابقة كأس ولي العهد أمام الاتحاد، إلا أن هذا الشرط قوبل بالرفض من الهلاليين، بالاستناد إلى نص الفقرة 12 من المادة الثامنة للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في السعودية، والتي تطالب الأندية بإبلاغها بالمراسلات مع اللاعبين والوسطاء والأندية خلال 72 ساعة من تاريخ صدورها؛ وذلك ما جعل اللاعب يشترط تأجيل الإعلان إلى غدٍ السبت، وحتى نهاية لقاء فريقه النصر أمام الوحدة، المقرر اليوم الجمعة في الرياض، لحساب الجولة 18 من بطولة دوري المحترفين، حيث يرغب في خوض المباراة، قبل الإعلان الرسمي عن توقيعه للهلال.

ودخل عوض خميس الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي نادٍ أواخر يناير الماضي، دون أن يصل إلى اتفاق نهائي مع ناديه على التجديد، بعدما قدمت له إدارة الرئيس الأمير فيصل بن تركي عرضاً تضمن حصوله على الحد الأعلى لأجور اللاعبين المحترفين في السعودية (مليونين و400 ألف ريال) في الموسم الواحد.

واحتضن منزل الأمير نواف بن سعد رئيس الهلال مراسم التوقيع مع عوض خميس (28 عاماً) ظهر أمس، لمدة ثلاث سنوات، بحضور غرم العمري وكيل اللاعب، وفهد المفرج مدير كرة القدم بالهلال، وتركي المسند مدير الاحتراف، إلى جانب فيصل المطرفي مدير المركز الإعلامي.

ويشمل عقد عوض خميس مع الهلال حصوله على 15 مليون ريال، بواقع خمسة ملايين ريال في الموسم الواحد، وبخلاف مزايا السكن والمواصلات التي سيحصل عليها اللاعب .