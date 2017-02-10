عواجي يطالب بالحالات المشبوهة

الخرج ـ مازن العسرج | Friday, 10 February 2017 - 00:00 am

طالبت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم طواقم الحكام المكلفة بقيادة مواجهات الجولة 17 من منافسات المجموعة الثانية لبطولة دوري الدرجة الثانية.. المقررة اليوم الجمعة، برصد أي حالات تثير الشبهة حول وجود أعمال تهدف إلى التأثير على نتائج اللقاءات.

وبحسب مصادر خاصة بـ"الرياضية"، فإن مرعي عواجي رئيس لجنة الحكام المكلف سيتابع باهتمام مجريات المباريات الخمس، التي تقام في المدينة المنورة والرياض والباحة والخرج والخبر، كما سيقف غداً السبت على مجريات مباريات المجموعة الأولى، التي ستلعب في أبها وجدة وتبوك والرياض والمجمعة.

ووفقاً لذات المصادر، فإن مرعي عواجي فتح اتصالاً أمس الخميس مع الأشخاص المكلفين بمراقبة المباريات، وشدد على أهمية البدء في الموعد المحدد من لجنة المسابقات، عند الساعة الثامنة و15 دقيقة مساء.