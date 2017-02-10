عطيف يتسلح بالرواتب ويشكو الشباب

الرياض ـ سلطان العتيبي | Friday, 10 February 2017 - 00:00 am

يستعد أحمد عطيف لاعب فريق الشباب إلى معاودة تصعيد قضيته المالية مع ناديه الشباب.

وذكـــــــرت لـ"الرياضيـــة" مصادر خاصـــة، أن اللاعـــب الدولي السابق تحـــرك بقوة ضد قدرة النادي على فتح حساب مصرفي لدى أحـد البنوك المحلية؛ الأمر الذي ساعد الإدارة على صرف رواتب اللاعبين قبل أيام، رغم صدور قرار محكمة التنفيذ في يناير 2016 بتجميد حسابات النادي في البنوك المحليــــة، وحجز جميع الأموال؛ لإيفاء المبلغ الخاص باللاعب عطيف، والذي يقدر بثلاثة ملايين و600 ألف ريال، بموجب شــيك مصرفي خالٍ من الرصيد.