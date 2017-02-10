الأعضاء ينتظرون جدول الأعمال

الرياض ـ إبراهيم الجريس | Friday, 10 February 2017 - 00:00 am

ينتظر أن يتسلم أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الـ24 ساعة المقبلة، جدول أعمال الاجتماع المقرر عقده يوم الخميس المقبل في جدة.

ووفقاً للفقرة الثالثة من المادة 33 للائحة النظام الأساسي لاتحاد القدم، فإن عادل البطي الأمين العام مطالب بإرسال جدول أعمال الاجتماع إلى الأعضاء قبل سبعة أيام من الموعد المعتمد، وبعد أن يتولى إعداد الجدول وتلقي المواضيع المقترحة من الأعضاء قبل 14 يوماً من تاريخ الاجتماع، الذي يدعو إليه عادل عزت رئيس الاتحاد.

وكشفت لـ"الرياضية" مصادر خاصة، أن جدول الأعمال سيتضمن مناقشة الهيكلة الجديدة للجان اتحاد القدم، إلى جانب الكشف عن عقود الشراكة الجديدة التي توصل إليها الرئيس في الأيام الماضية، ومن بينها عقد رعاية شركة بندة إحدى شركات التجزئة في السعودية، والتي باتت قريبة من الانضمام إلى مجموعة رعاة اتحاد القدم الثلاثة: "الاتصالات السعودية "stc"، والخطوط الجوية السعودية، وكوكاكولا".