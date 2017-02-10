الوحدة الإختبار الأول لكارتيرون "النصر" في "جميل"

| Friday, 10 February 2017 - 13:26 pm

تتواصل اليوم الجمعة مباريات الجولة 18 من دوري جميل السعودي للمحترفين، بمباراتين حيث يستضيف في الأولى الشباب نظيره الخليج فيما يستقبل النصر ضيفه الوحدة في المباراة الثانية.





ويسعى كل من الشباب والخليج لمسح الصورة السيئة التي بدا عليها الفريقان خلال الفترة الأخيرة ووقف نزيف النقاط حيث يجلس الشباب في المركز الخامس بـ 25 نقطة فيما يحل الخليج في المركز الثالث عشر بـ 13 نقطة.





وفي المباراة الثانية يؤمل النصر على تحقيق نتيجة ايجابية أمام ضيفه الوحدة في أولى مبارياته تحت اشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، ويجلس النصر في المركز الثالث بــ 35 نقطة فيما ما زال الوحدة في المركز الأخير بـ 13 نقطة.