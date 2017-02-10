الدوري الإنجليزي : أرسنال وليفربول لوقف نزيف النقاط ورحلة سهلة لتشلسي

لندن ـــ أ ف ب | Friday, 10 February 2017 - 14:29 pm

يبحث ارسنال الرابع وليفربول الخامس عن وقف نزيف النقاط السبت في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم، بينما يخوض تشلسي المتصدر مباراة سهلة امام بيرنلي الاحد.

مني ارسنال بخسارتين امام واتفورد وتشلسي، فتراجع بفارق 12 نقطة عن الاخير، فيما اهدر ليفربول 12 نقطة في مبارياته الخمس الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.

ويستضيف ارسنال السبت هال سيتي الثامن عشر، فيما يخوض ليفربول مباراة صعبة امام ضيفه توتنهام الثاني.

على ملعب "انفيلد" يستضيف لاعبو المدرب الالماني يورغن كلوب توتنهام الوصيف واقل الاندية تعرضا للخسارة هذا الموسم (2).

وقال لاعب الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم لموقع ليفربول الالكتروني "لنكن عادلين، قدمنا في المباريات الكبرى افضل مستوياتنا هذا الموسم، لذا اعتقد انه من السهل على الجميع ان يلعب جيدا في مباريات كهذه".

وفاز ليفربول هذا الموسم على ارسنال وتشلسي ومانشستر سيتي المرشحين للفوز باللقب، بيد انه خسر اربع مرات امام بيرنلي وبورنموث وسوانسي وهال سيتي المتواضعين. وقد نال ليفربول 13 من اصل 21 نقطة امام الفرق الستة الاوائل في الترتيب.

من جهته، استعاد توتنهام طريق الفوز بعد تعادله السلبي المخيب امام سندرلاند، اذ تخطى ضيفه ميدلزبره 1-صفر.

ومر توتهام في فترة قحط في تشرين الاول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر الماضيين، عندما فاز مرة واحدة في 10 مباريات في كل المسابقات، بيد ان لاعبي المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو استجمعوا قواهم وفازوا بعدا 11 مرة في 14 مباراة.

وعلى غرار كلوب، يفضل بوكيتينو اسلوب الضغط العالي، وقد دعم نظيره الالماني لتخطي ازمته الراهنة "لا يمكنني الحديث عن مدرب اخر، لكن كلوب ذكي وبخبرته يمكنه تأمين التوازن المطلوب".

وتابع "اذا فزت فانت عبقري، واذا لم تفز تتعرض للانتقاد. يجب ان تكون طبيعيا، عفويا، تؤمن بالطريقة التي تطبقها وتستخدم اساليبك"، مضيفا ""الجواب سهل: اعمل فقط بالطريقة التي تؤمن بها، يمكنك عندها تحقيق امور كبيرة".

في المقابل، يفتتح ارسنال مواجهة هال سيتي وهو يدرك ان فرصه باحراز اللقب باتت ضئيلة للغاية، بعد خسارته امام تشلسي 1-3 في الجولة السابقة.

وتراجع فريق المدرب الفرنسي ارسين فينغر الى المركز الرابع، بفارق 12 نقطة عن تشلسي ونقطتين عن مانشستر سيتي الثالث.

وفي ظل ارتفاع حدة الانتقاد من قبل المشجعين، طالب فينغر الجميع بالوقوف وراء الفريق اللندني "لا يمكنك ان تبقى مشجعا للنادي حتى الثلاثاء (عندما خسر ارسنال امام واتفورد 2-1 على ارضه)، ولا تكون مشجعا بعد ذلك او في مباراة الفريق السبت. لا معنى لهذا الامر".

وتابع الفرنسي المخضرم "كل الاندية الاخرى التي نواجهها، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، ليفربول، كلها لديها توقعات مرتفعة وتاريخها عريق"، مضيفا "نحن في معركة هناك. يحب ان نبقى موحدين والا لن نملك الفرصة للنجاح".



وينتظر تشلسي حتى الاحد لمواجهة بيرنلي على ملعب الاخير "تورف مور".

حقق الفريق الازرق 16 فوزا في اخر 18 مباراة في الدوري، على رغم تواضع الفريق المنافس، طالب المدرب الايطالي انطونيو كونتي لاعبيه بالحفاظ على زخمهم.

وقال كونتي لشبكة "بي بي سي" الرياضية، "نحن الان في الصدارة، لكن الدوري صعب جدا".

واضاف: "بالنسبة لي من المهم الان الضغط واستغلال الزخم".

وتتركز الانظار على مانشستر يونايتد، حامل الرقم القياسي بعدد مرات احراز اللقب، عندما يستقبل واتفورد السبت، اذ قلص الفارق الى نقطتين مع ارسنال الرابع ونقطة مع ليفربول الخامس.

ومني فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بثلاث خسارات هذا الموسم، اخرها في اكتوبر امام تشلسي صفر-4.

وعمق يونايتد جراح ليستر سيتي حامل اللقب عندما هزمه بثلاثية الاسبوع الماضي، فتراجع الاخير الى المركز السادس عشر. ويحل ليست الذي مني باربع خسارات على التوالي على سوانسي السابع عشر الذي يتساوى معه بـ21 نقطة.

ويأمل مانشستر سيتي تحقيق فوزه الثالث تواليا، عندما يختتم المرحلة الاثنين بحلوله على بورنموث الرابع عشر.

وفي باقي المباريات، يلعب السبت ميدلزبره مع ايفرتون، وسندرلاند مع ساوثمبتون، ووست هام مع وست بروميتش، وستوك سيتي مع كريستال بالاس.