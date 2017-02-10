فيفا : الدوري الفرنسي الأكثر إنفاقاً

برلين ـــ د ب أ | Friday, 10 February 2017 - 14:32 pm

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة أن الدوري الفرنسي كان الأكثر إنفاقا بين مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، والتي بلغت القيمة الإجمالية لصفقات انتقالات اللاعبين بها خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير الماضي 2ر573 مليون دولار، في رقم قياسي جديد.

وذكر الفيفا من خلال نظام "تي.إم.إس" لتنظيم الانتقالات الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين ، أن أندية الدوري الفرنسي أنفقت 1ر188 مليون دولار ، وجاء في المقدمة صفقة باريس سان جيرمان للتعاقد مع لاعب خط الوسط الألماني جوليان دراكسلر مقابل 45 مليون يورو.

بينما أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 5ر169 مليون دولار والدوري الألماني (بوندسليجا) 7ر122 مليون دولار والدوري الأسباني 5ر56 مليون دولار والدوري الإيطالي 4ر36 مليون دولار.

وذكر الفيفا أن حجم الإنفاق ارتفع بنسبة 3ر50 بالمائة رغم أن عدد الصفقات في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا ازداد بنسبة 4ر3 بالمائة فقط.

وعلى مستوى أندية 161 من الاتحادات الوطنية ال211 الأعضاء بالفيفا ، بلغ إجمالي حجم الإنفاق على الصفقات خلال سوق الانتقالات الشتوية 3ر856 مليون دولار.

وأبرم 6ر14 بالمائة فقط من صفقات انتقالات اللاعبين بمقابل مادي بينما ابرمت 2ر62 بالمائة من الصفقات بدون مقابل لانتهاء عقود اللاعبين مع أنديتهم ، بينما بلغت نسبة الانتقالات على سبيل الإعارة والعودة بعد انتهاء الإعارة 26 بالمائة من إجمالي الصفقات.

وشهدت سوق الانتقالات صفقات كبيرة أبرمتها أندية صينية ، من بينها صفقتا التعاقد مع لوكاس من تشيلسي الإنجليزي وكارلوس تيفيز من بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وأطلق نظام تي.إم.إس" من قبل الفيفا في عام 2010 لضمان المزيد من الشفافية في صفقات اللاعبين ولحماية القاصرين منهم ، ولكنه يطبق فقط على الانتقالات الدولية وليس انتقالات اللاعبين من ناد إلى آخر داخل نفس الدولة.

وكانت أغلب نفقات أندية الدوري الفرنسي على ضم 77 لاعبا من خارج فرنسا بينما حصدت 3ر33 مليون دولار من صفقات بيع 73 لاعبا إلى الخارج ، وعلى غير المعتاد ، كان مبلغ ال1ر188 مليون دولار الذي أنفقته خلال سوق الانتقالات الشتوية أكبر من حجم النفقات في السوق الصيفية.

وكان الدوري الإنجليزي أكثر توازنا حيث أنفقت أنديته 5ر169 مليون دولار على ضم 146 لاعبا بينما حصدت 6ر167 مليون دولار من بيع 151 لاعبا.

وأنفقت أندية البوندسليجا 7ر122 مليون دولار على شراء 98 لاعبا بينما حصدت 3ر68 مليون دولار من بيع 71 لاعبا ، وقد شكلت صفقة دراكسلر وحده ثلثي المبلغ الوارد للبوندسليجا. أما أندية الدوري الأسباني فقد أنفقت 5ر56 مليون دولار على شراء 127 لاعبا وحصدت 7ر18 مليون دولار فقط من بيع 65 لاعبا.

وكانت أندية الدوري الإيطالي هي الوحيدة التي زاد حجم إيراداتها على نفقاتها، حيث حصدت 3ر43 مليون دولار من بيع 74 لاعبا بينما أنفقت فقط 4ر36 مليون دولار في شراء 72 لاعبا.