ريال مدريد بصدد تقديم عرض لتجديد عقد كريم بنزيمة

مدريد ـــ د ب أ | Friday, 10 February 2017 - 14:55 pm

ذكرت تقارير إخبارية اسبانية اليوم الجمعة أن نادي ريال مدريد الأسباني لكرة القدم يعتزم التأكيد على ثقته بالنجم الفرنسي كريم بنزيمة، من خلال تجديد عقده بزيادة في الراتب، في يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة "آس" الأسبانية أن الريال يعتزم تمديد تعاقده مع بنزيمة لمدة عامين، علما بأن عقده الحالي يستمر حتى 30 يونيو عام 2019 .

وأشارت الصحيفة إلى أن التجديد يشكل تأكيدا من النادي على ثقته بالمهاجم الفرنسي الذي تعرض لانتقادات بسبب تراجع مستواه خلال الموسم الحالي، وأن الريال يعتزم التوصل إلى اتفاق بنهاية الموسم الجاري.