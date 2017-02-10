كومان ينفي شائعات انتقاله الى برشلونة

لندن ـــ أ ف ب | Friday, 10 February 2017 - 16:35 pm

نفى الهولندي رونالد كومان مدرب نادي ايفرتون الانكليزي شائعات انتقاله لتدريب برشلونة الاسباني، بعد انتهاء عقد مدرب الاخير لويس انريكي.

وكان وكيل اللاعب السابق غويدو البرس قال في مقابلة صحافية هذا الاسبوع ان كومان مرشح لخلافة انريكي في حال رغب الاخير بالرحيل بعد نهاية عقده الصيف المقبل.

الا ان كومان رد على تصريحات البرس بالقول "لم يعد (البرس) وكيلي، ولا شيء على الاطلاق مع برشلونة".

واضاف في مؤتمر صحافي قبل مواجهة فريقه السبت مع ميدلزبره في الدوري الانكليزي لكرة القدم "لقد ربطوا دوما بيني وبين برشلونة. حصل ذلك في الماضي، يحصل الان وسيحصل في المستقبل. لكن لا شيء بيننا".

ويعيش انريكي (46 عاما) فترة ناجحة مع النادي الكاتالوني، واحرز معه لقب الدوري والكأس في 2015 و2016 ودوري ابطال اوروبا في 2015، بيد انه لم يجدد عقده بعد مع حامل لقب الدوري الاسباني.

ويحتل ايفرتون المركز السابع راهنا في الدوري الانكليزي، وبرشلونة الثاني في الدوري الاسباني.

ودافع كومان (53 عاما) عن الوان برشلونة كلاعب بين 1989 و1995 وسجل له هدف الفوز في نهائي دوري ابطال اوروبا 1992 في مرمى سمبدوريا الايطالي.