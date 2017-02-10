رانييري يحمس ثنائي ليستر مع تراجع فرص الفريق في البقاء

ليستر ــ رويترز | Friday, 10 February 2017 - 18:46 pm

حث كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لاعب الوسط رياض محرز والمهاجم جيمي فاردي على تجديد شراكتهما التي قادت الفريق للفوز باللقب الموسم الماضي.

وفي ضوء تعثر رحلة دفاعه عن اللقب قد يصبح ليستر أول فريق انجليزي يهبط بعد تتويجه بطلا لانجلترا منذ هبوط مانشستر سيتي من دوري الدرجة الأولى موسم 1937-1938.

وواجه اللاعبان صعوبات هذا الموسم إذ سجل محرز ثلاثة أهداف في الدوري مقابل 17 هدفا سجلها الموسم الماضي بينما أحرز فاردي خمسة أهداف في الدوري منذ 10 ديسمبر كانون الأول بعدما هز الشباك 24 مرة الموسم الماضي.

وقال رانييري في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "تحدثت مع رياض وجيمي . نعرف لماذا (انخفض معدلهم التهديفي)."

وأضاف "طلبت من رياض العودة لمستواه الموسم الماضي. قلت له كلمتين: عد لأفضل مستوياتك.

"انه يحاول. يتحلى بروح ايجابية وأكون سعيدا للغاية عندما يكون ايجابيا. أنظر إليه فيبتسم وهذا أمر جيد."

وتابع "نعم.. اقتصرت الاجتماعات عليهما نظرا للصلة التي تربط بينهما. يكفي أن تنظر إلى ما سجلاه وصنعاه من أهداف هذا الموسم مقارنة بالموسم السابق لمعرفة المشكلة."