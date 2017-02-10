النهضة يهز صدارة أحد بثنائية ويقلص الفارق معه إلى نقطتين

الرياض - الرياضية | Friday, 10 February 2017 - 18:43 pm

قلص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النهضة الفارق بينه وأحد متصدر دوري أندية الدرجة الأولى إلى نقطتين .



وفاز النهضة على أحد بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي النهضة في قمة مباريات الجولة 20 من الدوري ليرفع رصيده الى 34 نقطة فيما بقي أحد على رصيده السابق 36 نقطة.



وفي ذات الجولة تعادل فريق ضمك وضيفه الطائي سلبياً، في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة ، وبهذا التعادل رفع ضمك رصيده للنقطة 27 في المركز التاسع، فيما رفع الطائي رصيده للنقطة 18 في المركز الأخير.



وعلى نفس المسافة خسر هجر أمام ضيفه الوطني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الجمعة على ملعب الامير عبدالله بن جلوي بالاحساء، وبهذه ارتفع رصيد الوطني إلى النقطة 22 في المركز 13، فيما بقي هجر في المركز الخامس برصيد 28 نقطة.