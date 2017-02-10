بن يطو ينقذ الشباب من قبضة الخليج

الرياض - نواف الشعلان | Friday, 10 February 2017 - 20:29 pm

تعادل الشباب مع ضيفه الخليج بهدف لمثله في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالرياض ضمن مباريات الجولة الـ18 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وافتتح الضيوف التسجيل أولاً عند الدقيقة 59 عن طريق البرازيلي جادسون سانتوس، قبل أن يتمكن الجزائري محمد بن يطو من تسجيل التعادل للشباب من ركلة جزاء عند الدقيقة 77.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى النقطة 26 في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد الخليج إلى النقطة 14 في المركز الثاني عشر.