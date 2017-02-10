20 دقيقة تجهز الفتح للاتفاق

الدمام - الرياضية | Friday, 10 February 2017 - 20:32 pm

وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح إلى الدمام قادماً من الأحساء، وذلك استعداداً للمبارة التي تقام يوم غدٍ السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام أمام فريق الاتفاق، ضمن مباريات الجولة الـ18 من دوري جميل السعودي للمحترفينن عند الساعة 6:10.



وعلى الصعيد الميداني أنهى الفريق الفتحاوي تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب المبارة فور وصوله إلى الدمام، وبدأ التونسي فتحي الجبال المدير الفني للفريق التدريبات بتمارين الإحماء، أجرى بعدها تمرين على نصف مساحة الملعب لمدة 20 دقيقة، طبق من خلاله الجمل التكتيكية الخاصة بالمبارة.