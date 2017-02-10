جاريدو يعالج أخطاء لاعبي الاتفاق بالفيديو

الدمام - الرياضية | Friday, 10 February 2017 - 21:20 pm

أنهى الفريق الأاول لكرة القدم بنادي الاتفاق استعداداته لمواجهة نظيره الفتح يوم غدٍ السبت في الجولة الـ 18 في دوري جميل السعودي للمحترفين، بحصة فيديو خصصها الإسباني خوان جاريدو المدير الفني للفريق لشرح الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون وطرق علاجها.



وكان تدريب الفريق اليوم الجمعة والذي أداه اللاعبون على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق، قد تركز على الجوانب التكتيكية التي يسعى جاريدو لتطبيقها في المباراة.



وبدأ التدريب بكلمة لجاريدو دعى فيها اللاعبين للانضباط داخل الملعب وخارجه، والقتالية خلال التدريبات والمباريات لخلق الدافعية، مؤكداً بأن الفريق قادر على تقديم أفضل مستويات ونتائجه بالعمل الاحترافي.



وأدى مهاجم الفريق البوليفي ياسماني دوك ولاعب الوسط ناصر العبدلي تدريبات انفرادية مع مدرب اللياقية وتحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي المخصص لهما بعد الإصابة التي لحقت بهما، في الوقت الذي تواجد فيه لاعب الوسط حسن الحبيب في عيادة النادي للعلاج من الآلام التي يعاني منها في أسفل الظهر.