جمال بلعمري: عناصر الشباب بحاجة للخبرة

الرياض - الرياضية | Friday, 10 February 2017 - 21:45 pm

أبدى لاعب فريق الشباب الجزائري جمال بلعمري رضاه عن التعادل أمام الخليج في الجولة الـ 18 من دوري جميل السعودي للمحترفين، موضحاً أن الفريق خاض المباراة بعناصر شابة تحتاج لمزيد من الخبرة.



وقال بلعمري: "إن الفريق خاض المباراة بعناصر شابة قدمت مباراة بحماس ومع الوقت سيكتسبون الخبرة".



وأضاف: "سنسعى لتحقيق الفوز والأفضل في المباريات القادمة، دخلنا هذه المباراة بهدف الفوز، لكن الحظ عاند اللاعبين في أكثر من فرصة".





من جانبه عبر زميله حسن القيد عن سعادته بالمشاركة مع الفريق الأول بنادي الشباب، ونيل ثقة المدرب سامي الجابر مقدماً الشكر له على هذه الثقة، متمنياً أنه قدم مستوى مقنع وعند حسن ظن المدرب، موضحاً أنه بحاجة إلى الوقت لكي يكتسب الخبرة.



وقال القيد: "إن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة وكانوا الأفضل، ولكن لم يحالفهم الحظ خاصة في الدقائق الأخيرة".