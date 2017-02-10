الجابر: لن أتحدث عن مستوى الحكم

الرياض - الرياضية | Friday, 10 February 2017 - 21:58 pm

رفض سامي الجابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الحديث عن الأخطاء التحكيمية في المباراة، وأبدى الجابر رضاه عن نتيجة المباراة رغم حرصه على تحقيق الفوز، مبيناً أنهم أضاعوا الفرص التي سنحت لهم للتسجيل.





وقال الجابر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "تعهدت بعدم الحديث عن التحكيم، لكن الحكم لجميع الذين تابعوا المباراة".



ووضح الجابر بأن الشباب كان يستحق الفوز رغم الظروف التي مريت بها من نقص بسبب الإصابات، مبيناً أنه فقد أحمد عطيف وعبدالله السبيعي بالإضافة إلي مشاركة بعض اللاعبين مع الفريق الأولمبي، وأنه من الصعب الاستعانة بهم منذ بداية المباراة، مشيراً إلى أن اللاعبين الذين ضمهم من الفريق الألومبي كانوا في الموعد .