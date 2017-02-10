الفريدي يبطل مفاجأة الوحدة

الرياض - الرياضية | Friday, 10 February 2017 - 22:24 pm

قلب الفريق الأول بنادي النصر الطاولة على ضيفة الوحدة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ18 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بدون أهداف للفريقين، ومع بداية الشوط الثاني وعند الدقيقة 65 استطاع مهاجم فريق الوحدة مختار فلاته من تسجيل هدف التقدم لفريقه، وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق وتحديداً عند الدقيقة 81 عادل مدافع الفريق العاصمي عبدالله مادو النتيجة لفريقه، وقبل نهاية المباراة بدقائق استطاع البديل أحمد الفريدي من تسجيل هدف الفوز لفريق النصر في الدقيقة 88، ليعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بفوز الفريق النصراوي بنتيجة 2/1.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى النقطة الـ38 بالمركز الثالث، فيما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة الـ13 بالمركز الأخير.