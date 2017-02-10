رئيس الأهلي: انسوا رباعية القادسية.. لازلنا في المنافسة

جدة - الرياضية | Friday, 10 February 2017 - 22:19 pm

طالب أحمد المرزوقي رئيس النادي الأهلي اللاعبين تجاوز ماحدث في المباراة الماضية أمام القادسية، والعودة أقوى لحصد نقاط المباريات المقبلة في الدوري.



وأكد المرزوقي أن الأهلي مازال في المنافسة، ويمتلك العناصر والإمكانات التي تؤهله لتصدر الدوري وتحقيق الانتصارات المتتالية، مشيراً إلى ضرورة إسعاد الجماهير الغالية التي ساندت الفريق، وتحقيق التأهل إلى دور الثمانية من مسابقة خادم الحرمين الشريفين أمام القادسية يوم الإثنين المقبل، والتقدم خطوة مهمة في طريق المحافظة على لقب البطولة التي تحمل اسم غالي على الجميع.



من جانبه، أكد السويسري جروس المدير الفني للفريق على أهمية الاستفادة من الأخطاء الفنية التي حدثت في المباراة، وقال :"خسرنا مباراة ولم نخسر المنافسة، وأثق في طموح جميع اللاعبين للمحافظة على لقب الدوري والكأس، وهدفنا العودة إلى جدة بالتأهل، والاستعداد الأمثل لمباراة الدوري المنتظرة أمام النصر".