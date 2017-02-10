الفريدي: الفوز مهم.. وكارتيرون سيضع بصمته

الرياض - الرياضية | Friday, 10 February 2017 - 23:02 pm

أعرب لاعب وسط النصر أحمد الفريدي عن سعادته بالفوز المثير الذي تحقق لفريقه أمام الوحدة 2-1 مساء اليوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن الجولة الـ 18 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وقال الفريدي صاحب هدف الفوز: "هذا فوز مهم جداً خاصة في ظل المباريات الصعبة التي يقبل عليها الفريق في الجولات القادمة".



وأضاف الفريدي: "كارتيرون لا يزال يحتاج وقت لفرض أسلوبه مع الفريق، خاصة أنه جاء في وسط الموسم، لكنه تمكن من إحداث الفارق بتغييراته خاصة في الشوط الثاني والتي تسببت في تغيير النتيجة لصالحنا".