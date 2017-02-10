كارتيرون: ضعف اللياقة جعلت الوحدة يحرجنا

الرياض - الرياضية | Friday, 10 February 2017 - 23:13 pm

قدم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون اعتذاره لجماهير النصر عدم تقديم فريقه مباراة جيدة أمام الوحدة على حد وصفه، مؤكداً بأنه فخور بلاعبيه ومرجعاً سبب ضعفهم اللياقي خلال المباراة إلى عدة أسباب أهمها أنهم عملوا بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي لإثبات قدراتهم مع المدرب الجديد.



وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "هذه المباراة كانت مخاطرة لنا ومتأكد أننا سنعمل في القادم بشكل أفضل لكني أقدم اعتذاري للجماهير".



وأضاف كارتيرون: "أجريت العديد من الاختبارات اللياقية للاعبين، واتضح أن هناك نقصاً واضحاً للعديد منهم، حتى أننا خسرنا قبل المباراة بيوم إبراهيم غالب وحسين عبدالغني لعدم الجاهزية".



وحول تأخره في إشراك الفريدي علق المدرب الفرنسي: "نعم لقد تأخرت بإدخال الفريدي، لم أرغب بتغيير العناصر كون الفريق قدم مباراة جيدة في المباراة السابقة، لذا حاولت الحفاظ على ذات الشكل بالرغم من خسارتي لمركز الظهير الأيسر ومركز المحور اضطرارياً، وحين أردت التواجد بشكل مكثف في الهجوم أدخلت الفريدي الذي ساهم بتحقيق الفوز".