جوارديولا يتوقع مواجهة صعبة أمام بورنموث

رويترز - الرياضية | Friday, 10 February 2017 - 23:27 pm

عبر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن اعجابه بإيدي هاو مدرب بورنموث وقال إنه يتوقع أن تكون المواجهة التي تجمع الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين المقبل صعبة.





ويتمتع سيتي بميزانية ضخمة عكس بورنموث الذي صعد للمرة الأولى في تاريخه للدوري الممتاز عام 2015.





ورغم ذلك قال جوارديولا إن طريقة لعب فريق هاو تجعله منافسا صعبا.





وأبلغ جوارديولا الصحفيين اليوم الجمعة: "بورنموث بدأ مشواره على نحو جيد للغاية".





وقال: "ما فعله في السنوات القليلة الماضية رائع، انه يلعب بشراسة هجومية كبيرة. يريد تحقيق انجاز. يتميز لاعبوه بالسرعة التي تمكنهم من الاعتماد على الهجمات المرتدة".





وأضاف: "بورنموث فريق تصعب مواجهته. أنا معجب بزميلي (هاو) وأعتقد أنها ستكون مباراة صعبة".





وكان بورنموث ندا على ملعبه للفرق الكبرى هذا الموسم إذ فاز على ليفربول وتعادل مع أرسنال وتوتنهام هوتسبير.





وقال جوارديولا: "أعرف ما حدث أمام ليفربول وأرسنال.. وهما فريقان كبيران.. ستكون مباراة صعبة.. لا شك في ذلك".