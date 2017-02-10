فيصل بن تركي: لن يلعب عوض خميس أساسيا بعد توقيعه للهلال.. واحتياط النصر طموح الأندية الأخرى

الرياض - الرياضية | Friday, 10 February 2017 - 23:16 pm

أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس مجلس إدارة نادي النصر أن العناصر الاحتياطية في نادي النصر دائما ما تكون مطمع للأندية الاخرى المنافسة، وذلك في تصريح له عقب انتصار النصر على الوحدة في الجولة الثامنة عشر من دوري جميل للمحترفين بهدفين مقابل هدف.



وأوضح رئيس النصر أن تغييرات المدرب الفرنسي كارتيرون كانت لها بصمة في المباراة : "تغييرات المدرب حققت الانتصار وهذا هو المهم".



وعن عوض خميس المنتقل لنادي الهلال قال رئيس نادي النصر: "قدمنا عرضنا لعوض خميس بحسب ما نراه مناسب ولكنه رفض هذا العرض ووقع لنادي الهلال".



وأضاف رئيس النصر: "مباراتنا القادمة أمام الأهلي حاسمة وسنسعى لحصد نقاط المباراة، لذا من الصعب أن أترك عوض خميس يلعب مع الفريق بعد توقيعه لنادي منافس، أعتقد أني حققت وعدي بأن أصبح احتياط النصر مطمع للفرق الكبيرة".



وختم الأمير فيصل بن تركي حديثه عن انتقال عوض خميس موضحاً بأن إدارته لم يصلها أي طلب من إدارة الهلال حول شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب: "لم يصلنا أي عرض من الهلال لشراء المدة المتبقية من عقد عوض خميس ولا نمانع في ذلك إذا وصلنا عرض مناسب".



وعن مساله التجديد مع الراهب أكد رئيس نادي النصر أنهم لم يتفقوا حتى الآن مع اللاعب: "الادارة لم تتفق مع اللاعب حتى الآن للتجديد مع النادي".