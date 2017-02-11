“نشمية” تفوز بشوط جينز

الرياض ـ واس | Saturday, 11 February 2017 - 00:00 am

فازت الفرس "نشمية" العائدة لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ يرحمه الله ـ في شوط 1000 جينز الإماراتي على مسافة 1600 متر ضمن كرنفال كأس دبي العالمي المقام في دبي بقيادة الخيال مايكل برزلونا .

ويأتي انتصار نشمية تأكيدا على قوة الإنتاج السعودي، حيث يعد أول فوز للإنتاج السعودي في أشواط مصنفة خارج الوطن.

وستشارك الفرس خلال الأيام المقبلة في سباق الأوكس الإماراتي استعداداً للمشاركة في كأس دبي العالمي في شهر مارس المقبل.